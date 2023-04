"O Departamento de Defesa dos EUA planeia conduzir futuros JCET (Formação Conjunta de Intercâmbio Combinado) com as Forças Armadas e de Defesa de Moçambique (FADM) que estão a ser destacadas para combater a propagação do terrorismo e do extremismo violento", lê-se em comunicado.

A intenção foi expressa no balanço da quarta ação conjunta -- que terminou em 10 de abril -- em que membros de uma equipa das Forças Especiais do Exército dos EUA realizaram uma formação de dois meses com os comandos de Operações Especiais das FADM e Fuzileiros.

"Este treino é outro símbolo do compromisso dos Estados Unidos em trabalhar com Moçambique e com as suas Forças Armadas para combater o terrorismo e para capacitar indivíduos, comunidades e instituições moçambicanas", disse o embaixador Peter H. Vrooman.

O Departamento de Defesa norte-americano está também a realizar um quarto ciclo de formação médica para membros das FADM que serão destacados para Cabo Delgado.

Mais de 150 soldados estão inscritos nos cursos de Assistência a Feridos em Combate Tático e de Primeiros-Socorros em Combate - este último centrado no treino e certificação de instrutores.

"As atividades de cooperação de segurança em curso apoiam os esforços de Moçambique para criar uma nação mais estável, segura e inclusiva", referiu a embaixada, salientando que "o Departamento de Defesa dos EUA continua dedicado a trabalhar com as FADM".

