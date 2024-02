O CENTCOM indicou que durante a tarde as forças norte-americanas conseguiram neutralizar três mísseis de cruzeiro lançados desde posições controladas pelos Huthis.

"Estes mísseis representavam uma ameaça iminente para a Marinha dos Estados Unidos e os navios mercantes na região", disse o CENTCOM em comunicado, ao considerar que estas ações se destinam a proteger "a liberdade e navegação" e tornar "mais seguras" as águas internacionais.

Os Huthis tinham reivindicado um ataque com mísseis no golfo de Aden que teve por objetivo o navio "Lycavitos", com bandeira dos Barbados e operado pelo Reino Unido.

De acordo com os Huthis, os projéteis alcançaram o navio. No entanto, as autoridades britânicas e norte-americanas asseguraram hoje que apenas registou alguns danos e conseguiu prosseguir viagem.

As hostilidades intensificaram-se nos últimos meses na região devido aos ataques israelitas sobre a Faixa de Gaza. Em solidariedade com os palestinianos, os Huthis advertiram que iriam atacar todos os navios operados por empresas israelitas ou que tivessem como destino final os seus portos.

Em resposta, os Estados Unidos e o Reino Unido formaram uma coligação, que lideram, para proteger o comércio marítimo, e têm atacado território iemenita controlado pelos rebeldes, que também estenderam as suas ações a navios destes dois países.

PCR // PDF

Lusa/Fim