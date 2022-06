Sherman deixou a garantia depois de se ter reunido, no fim de semana, em Seul, com o homólogo sul-coreano, Cho Hyun-dong, para discutir os recentes lançamentos de mísseis e a possibilidade de um sétimo teste nuclear norte-coreano, como avançou a agência de notícias da Coreia do Sul, Yonhap.

"Qualquer teste nuclear seria uma violação completa das resoluções do Conselho de Segurança da ONU", sublinhou Sherman, acrescentando que "haverá uma resposta rápida e contundente a tal teste".

No que diz respeito à situação do coronavírus na Coreia do Norte, a diplomata pediu ao líder norte-coreano, Kim Jong-un, que se concentre em lidar com a pandemia "em vez de tomar ações provocadoras, perigosas e desestabilizadoras".

Sherman destacou que Washington não têm intenções hostis, e acrescentou que vai continuar a pressionar Pyongyang a escolher o caminho da diplomacia.

As forças armadas dos EUA e da Coreia do Sul lançaram na segunda-feira oito mísseis balísticos para as águas ao largo da costa oriental da península coreana, um dia após o Norte ter também disparado oito mísseis balísticos.

O lançamento teve como objetivo demonstrar a capacidade de responder com rapidez e precisão a eventuais ataques norte-coreanos, disseram os militares do Sul.

