"Estamos a tentar trabalhar com todos os diferentes parceiros, especialmente com a liderança do Presidente Lourenço, mas também a liderança da SADC (Comunidade de Desenvolvimento da África Austral)", à qual o chefe de Estado angolano preside atualmente, realçou o diplomata em declarações no Palácio Presidencial, após ser recebido hoje em audiência.

O embaixador norte-americano disse que abordou com João Lourenço a necessidade de continuar com os esforços para a paz naquela região do continente africano.

"Continuamos a elogiar os esforços do Governo angolano, do povo angolano, para tentar procurar a paz nesta área (leste da RDCongo)", declarou o diplomata, que recordou que o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, "falou com os Presidentes (Paul) Cagame e (Félix) Tshisekedi", do Ruanda e RDCongo respetivamente, no fim de semana.

Tulinabo Mushingi realçou o interesse de todos em "convencer os diferentes atores envolvidos nesta área que a paz é a única maneira para continuar a produzir resultados positivos para os povos".

A cimeira extraordinária da SADC, que decorreu no sábado passado em Luanda, mandatou o presidente em exercício, João Lourenço, para intensificar esforços diplomáticos entre a RDCongo e o Ruanda para a pacificação daquele país.

Esta foi uma das conclusões da cimeira de chefes de Estado e de Governo da SADC que manifestaram "preocupação com a deterioração da situação de segurança e humanitária prevalecente no leste da RDCongo e com os relatos de retoma dos ataques e ocupação de parcelas do território pelo [movimento rebelde congolês] M23, numa clara violação do cessar-fogo".

No comunicado final, referiram que foram definidas orientações estratégicas sobre o destacamento da Missão da SADC na RDCongo, destinado a restaurar a paz e a segurança no país, e reitera-se a necessidade desta organização liderar os esforços para a paz e segurança na região.

Tulinabo Mushingi abordou ainda com João Lourenço a cooperação bilateral entre Luanda e Washington.

