Este será o segundo encontro no espaço de alguns meses, após uma visita de Blinken a Pequim em junho, com o objetivo de aliviar as tensões entre as duas potências.

Blinken e Wang vão reunir-se à margem das negociações da Associação das Nações do Sudeste Asiático (ASEAN), na capital indonésia, segundo o programa publicado pelo Departamento de Estado norte-americano.

Na quarta-feira, um ataque informático chinês visou o Governo dos Estados Unidos. Em particular, visou as contas de correio eletrónico de várias agências federais e do Departamento de Estado, segundo o gigante informático Microsoft.

Nas últimas semanas, os Estados Unidos e a China retomaram os contactos ao mais alto nível, apesar das profundas divergências e após meses de tensão.

Durante a visita a Pequim no mês passado, Blinken encontrou-se com o Presidente chinês, Xi Jinping, bem como com Wang, que detém o controlo da política externa chinesa.

A visita foi considerada um êxito por ambos os países.

A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, também visitou a China no início de julho, onde foi recebida por vários altos funcionários do Governo, incluindo o primeiro-ministro, Li Qiang.

JMC // CAD

Lusa/Fim