Poucas horas antes do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, receber na Casa Branca o homólogo angolano, João Lourenço, Kirby agradeceu a Angola o papel na promoção de soluções para conflitos.

"O Presidente está grato a Angola pela sua voz de princípios, em termos do conflito na Ucrânia, e pelo papel que o Presidente Lourenço está a desempenhar para promover soluções para os conflitos também lá", disse o porta-voz numa conferência de imprensa.

Ainda de acordo com John Kirby, Luanda e Washington estão a expandir a sua cooperação económica a "uma velocidade recorde", incluindo a procura por investimentos adicionais através da emblemática Parceria para Infraestrutura e Investimento Global (PGI), de forma a construir "infraestruturas sustentáveis e de qualidade que ajudem a ligar Angola aos mercados globais".

Joe Biden recebe hoje João Lourenço na Casa Branca, num sinal da crescente cooperação bilateral, segundo o Departamento de Estado norte-americano.

O encontro dos dois Presidentes pretende ainda assinalar os 30 anos de relações diplomáticas e abordar os próximos passos para aprofundar a cooperação bilateral nos setores do comércio, investimento, clima e energia, e o desenvolvimento da PGI para o Corredor do Lobito, que ligará Angola, a República Democrática do Congo e a Zâmbia aos mercados globais.

O encontro de hoje vai guiar-se pelos princípios da Cimeira de Líderes EUA-África, em particular no que diz respeito à forma como os Estados Unidos e as nações africanas podem continuar a trabalhar em conjunto para enfrentar os desafios regionais e globais, segundo o comunicado divulgado no passado domingo pela Casa Branca, sobre a visita de João Lourenço.

MYMM // MLL

Lusa/Fim