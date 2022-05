EUA continuam "preocupados" após visita de responsável da ONU a Xinjiang

O secretário de Estado norte-americano Antony Blinken expressou "preocupação" com as possíveis restrições colocadas à visita a Xinjiang, região do noroeste da China, da alta-comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet.