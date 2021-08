Na conferência de imprensa que decorreu hoje no Pentágono, o equivalente ao Ministério da Defesa nos governos europeus, Kenneth McKenzie disse que os terroristas detonaram-se com bombas do lado de fora do aeroporto, e que se seguiu um ataque armado.

Pelo menos 12 soldados norte-americanos morreram e 15 ficaram feridos no duplo atentado, que foi seguido de mais outro a meio da tarde em Cabul, sobre o qual não há ainda pormenores.

Duas fontes militares norte-americanas confirmaram hoje à agência AP que 11 fuzileiros dos Estados Unidos ('marines') e um médico da Marinha foram mortos no ataque desta tarde em Cabul.

Uma terceira explosão ocorreu hoje em Cabul, após o duplo atentado que fez dezenas de mortos e feridos no exterior do aeroporto, onde as forças internacionais tentam retirar do Afeganistão milhares de cidadãos estrangeiros e afegãos.

A terceira explosão na capital afegã foi ouvida por muitos cidadãos e jornalistas locais, que logo partilharam nas redes sociais, e ocorreu poucas horas depois do duplo ataque bombista no aeroporto internacional de Cabul, embora, por enquanto, não haja pormenores sobre a magnitude da nova explosão.

O ataque bombista ocorreu em dois pontos distintos: um, junto a um hotel da capital afegã, e outro, junto a um dos portões do aeroporto de Cabul, onde se aglomeram milhares de afegãos tentando fugir do país antes do final da ponte aérea organizada pelos Estados Unidos e seus parceiros da NATO.

São vários os relatos de vários órgãos de comunicação social sobre a atualização do número de mortos e de feridos, com a BBC, por exemplo, a citar um responsável do Ministério da Saúde do governo afegão para dizer que o número de feridos é de, pelo menos 140, e que há pelo menos 60 mortos resultantes dos dois primeiros ataques da tarde.

