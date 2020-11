O balanço, feito pelas 22:00 de sábado (03:00 de hoje em Lisboa), eleva para 237.019 o número total de óbitos no país e para 9.851.717 o número de casos contabilizados desde o início da pandemia.

Embora Nova Iorque não seja o estado com o maior número de infeções, continua a ser o que mais mortes registou, com 33.680. Só na cidade de Nova Iorque morreram 24.060 pessoas.

O Instituto de Avaliações e Métricas de Saúde da Universidade de Washington estimou que até o final do ano os Estados Unidos vão registar 325 mil mortos e 400 mil a 01 de fevereiro.

O balanço provisório de óbitos, 237.091, superou já as previsões iniciais da Casa Branca, que avançou um número total entre as 100 mil e as 240 mil mortes devidas à doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).

Entretanto, o anunciado vencedor das eleições presidenciais nos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou já que vai criar um grupo de trabalho de combate à pandemia de covid-19.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 49,3 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

