O pacote inclui munições para o sistema de mísseis HIMARS, sistemas antitanque Javelin, projéteis de artilharia, mísseis guiados, armas ligeiras, granadas, veículos táticos e coletes à prova de bala.

Esta ajuda faz parte do orçamento de 61 mil milhões de dólares (56,2 mil milhões de euros) que o Congresso dos Estados Unidos aprovou em abril, após parte dos representantes republicanos levantar o bloqueio que tinha estabelecido durante meses ao apoio militar de Washington a Kiev.

Blinken explicou no comunicado que, desde então, os Estados Unidos já enviaram quatro pacotes de ajuda em armas para a Ucrânia e prometeu tudo fazer para garantir que o seu país faça chegar este quinto auxílio militar "o mais depressa possível" à frente de combate.

As forças da Ucrânia necessitam urgentemente de fornecimento de armas e munições norte-americanas, à medida que as tropas russas avançam no coração da região do Donbass, no leste do país, e numa segunda frente aberta no nordeste, em Kharkiv, a somar aos bombardeamentos intensivos contra infraestruturas ucranianas.

