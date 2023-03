"Este financiamento fornecerá apoio vital às pessoas deslocadas e afetadas pelo conflito, seca e insegurança alimentar na Etiópia", disse Blinken num comunicado, acrescentando que o pacote eleva a assistência total dos Estados Unidos da América (EUA) para 780 milhões de dólares (736,8 milhões de euros) até ao ano fiscal de 2023.

Blinken reuniu-se hoje com o homólogo etíope, Demeke Mekonnen, e o primeiro-ministro, Abiy Ahmed, para discutir a cessação das hostilidades no norte do Tigray e o acesso à ajuda humanitária na região, bem como "a importância da responsabilização pelas atrocidades perpetradas por todas as partes durante o conflito".

O secretário de Estado norte-americano também se reuniu com representantes da sociedade civil etíope, a quem expressou a importância da defesa dos direitos humanos de todos os cidadãos etíopes.

"Temos falado muito, é claro, sobre a muito importante cessação das hostilidades em Tigray, que tem produzido benefícios muito significativos, mas um aspeto disso é, evidentemente, a importância da justiça e responsabilidade transitórias, assegurando a proteção dos direitos de todos os etíopes", reiterou.

O conflito em Tigray iniciou-se em novembro de 2020 na sequência de um ataque da Frente Popular de Libertação do Tigray (TPLF, na sigla em inglês) à base principal do exército federal em Mekelle, após o qual o governo de Abiy ordenou uma ofensiva contra o movimento.

Os combates seguirem-se a meses de tensões políticas e administrativas, incluindo a recusa da TPLF em reconhecer um adiamento das eleições e a sua decisão de realizar eleições regionais à margem de Adis Abeba.

A TPLF acusou Abiy de alimentar tensões desde que chegou ao poder em abril de 2018, quando se tornou o primeiro Oromo a tomar posse.

Até então, a TPLF tinha sido a força dominante dentro da coligação governante da Etiópia desde 1991, a Frente Democrática Revolucionária Popular Etíope (EPRDF, na sigla em inglês), de base étnica.

A organização opôs-se às reformas de Abiy, o qual considerou como um desafio para minar a sua influência.

