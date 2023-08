De acordo com fonte da Embaixada norte-americana em Maputo, estes novos investimentos destinam-se a "promover o crescimento económico inclusivo e reforçar os sistemas alimentares nas províncias de Nampula e Zambézia".

"Embora mais de dois terços da população moçambicana se dedique à agricultura, ela está sujeita a choques e tensões frequentes e recorrentes devido a eventos climáticos, emergências de saúde crónicas e catastróficas, desastres naturais, bem como extremismo violento e agitação civil, o que resulta em altos níveis de pobreza, desnutrição e insegurança alimentar", justifica fonte da Embaixada.

Acrescenta que este novo portfólio de programas a financiar pela USAID "aproveita o potencial do setor agrícola moçambicano para criar resiliência a estes desafios, melhorando a qualidade das sementes, incentivando investimentos do setor privado na agricultura, financiar jovens empresários para criar postos de trabalho e fornecer às famílias alimentos ricos em nutrientes".

O novo portfolio integra a iniciativa global do Governo norte-americano para a fome e segurança alimentar Feed the Future (FtF).

"Moçambique foi designado como um país prioritário do Feed the Future pelo Presidente dos EUA, Joseph Biden, nas reuniões do G20 em julho de 2022. Os investimentos no âmbito do FtF serão coordenados em estreita colaboração com o Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Rural de Moçambique para se alinharem com os objetivos nacionais em matéria de agricultura, clima e indústria", explica ainda a fonte.

Segundo o embaixador norte-americano em Maputo, Peter Vrooman, estes fundos "irão para programas agrícolas inovadores que beneficiam mulheres, jovens e comunidades vulneráveis nas províncias do centro e norte de Moçambique", para levar aos agricultores "novas tecnologias, práticas e serviços que irão aumentar a produtividade e os rendimentos rurais, melhorar a nutrição e a segurança alimentar, e construir o setor privado do agronegócio".

Este portfólio consiste em vários novos projetos, incluindo o "Feed the Future Mozambique Resiliência Integrada na Nutrição e Agricultura (FtF RESINA)", para apoiar agricultores e comunidades "na busca de mais saúde, mais alimentos e maiores rendimentos", nomeadamente através de "técnicas climaticamente inteligentes para melhorar a qualidade das sementes, o uso de culturas resistentes à seca e incorpora boas práticas agrícolas que levam ao aumento da produtividade".

Inclui igualmente o "Feed the Future Mozambique Promoção de Sistemas de Mercado Agrícola Inovadores e Resilientes (FtF PREMIER)", implementado pela TechnoServe e que "incentiva o investimento responsável do setor privado, melhora o acesso ao financiamento, a gestão de mitigação de riscos e expande as oportunidades de emprego e empreendedorismo, particularmente para jovens e mulheres".

Ainda o "Feed the Future Mozambique Comunidades Costeiras Resilientes (FtF RCC)", implementado pela International Development Enterprises e que está focado nas zonas costeiras da Zambézia e Nampula, prevendo a criação de "um número significativo de empregos e oportunidades económicas sustentáveis para jovens e mulheres através de programas de empreendedorismo e estágios apoiados".

A "Atividade de Segurança Alimentar Resiliente (RFSA)", a implementar pela Save the Children, é outro dos programas e permitirá distribuir "produtos de base ricos em nutrientes aos agregados familiares necessitados durante a estação das chuvas, quando a diversidade alimentar é acentuadamente menor", centrando-se "nas necessidades nutricionais das mães, crianças e raparigas".

"Este portfólio também inclui fundos alocados para ajudar a aliviar os impactos adversos da invasão da Ucrânia pela Rússia, que aumentou o preço dos alimentos e fertilizantes. O apoio à programação agrícola é uma componente essencial da assistência mais alargada do Governo dos EUA em Moçambique.

Em estreita colaboração com o Governo da República de Moçambique, o Governo dos EUA fornece mais de 800 milhões de dólares em subsídios anuais para a saúde, desenvolvimento económico, apoio à sociedade civil e resposta humanitária", avançou a Embaixada norte-americana.

PVJ // SB

Lusa/Fim