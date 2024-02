"Há uma oportunidade extraordinária para Israel, nos próximos meses, encerrar de uma vez por todas este ciclo de violência", disse o secretário de Estado norte-americano, durante a Conferência de Segurança de Munique.

Blinken acredita que "praticamente todos os países árabes querem agora integrar Israel na região", explicando que essa normalização de relações diplomáticas irá tornar a região mais segura.

Estes comentários surgem no momento em que Israel anunciou um ataque iminente a Rafah, a cidade mais a sul da Faixa de Gaza, para eliminar combatentes do Hamas.

Blinken falou também em "esforços genuínos em curso (...) para reformar a Autoridade Palestiniana", acreditando que esta organização se poderá tornar "um melhor parceiro para o futuro".

Os Estados Unidos estão a trabalhar com o Qatar e o Egito para tentar obter um cessar-fogo numa guerra que dura desde outubro, para permitir a libertação dos reféns israelitas ainda detidos e para transportar ajuda humanitária mais substancial para Gaza.

Em Munique, Antony Blinken reuniu-se com o Presidente israelita, Isaac Herzog, que disse ser importante trabalhar na aproximação com a Arábia Saudita com vista à normalização das relações bilaterais.

Contudo, no início deste mês, a Arábia Saudita já tinha deixado claro que não teria "nenhuma relação diplomática com Israel" até que um Estado palestiniano fosse reconhecido dentro das fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como capital.

