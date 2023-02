EUA abatem "objeto desconhecido" que atravessava espaço aéreo no Alasca

As forças norte-americanas derrubaram hoje um "objeto desconhecido" que atravessava o espaço aéreo dos Estados Unidos na costa do Alasca, "diferente" do "balão-espião" chinês abatido na semana passada, revelou a Casa Branca.