Pedro Passos Coelho, que liderou o PSD entre 2010 e 2018, chegou a pé com o atual presidente do partido, Luís Montenegro, à Escola de Hotelaria e Turismo do Algarve, para um comício da AD em que irá discursar.

"Eu não venho cá criar desatenções, venho cá ajudar o PSD em campanha", afirmou Passos Coelho, enquanto caminhava lado a lado com Luís Montenegro, rodeados por comunicação social.

Antes do comício, o presidente do PSD percorreu uma rua do centro de Faro acompanhado por dezenas de pessoas da comitiva da AD e, questionado sobre a presença de Passos Coelho, respondeu que "não há questão".

"Nós estamos muito fortes, muito unidos, muito coesos no propósito de dar bem-estar aos portugueses", declarou Luís Montenegro.

