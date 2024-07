Segundo a DGLAB, o prémio foi atribuído por consenso ao livro-catálogo "L'Esprit Singulier", porque "desafia as normas do design gráfico" e demonstra "um envolvimento informado e crítico dos designers relativamente ao conteúdo e contexto em que o livro é criado".

"L'Esprit Singulier" diz respeito a uma exposição com o mesmo título que está patente na galeria Halle Saint Pierre, em Paris, com 150 obras de Arte Bruta pertencentes à Coleção Treger Saint Silvestre, depositada no Centro de Arte Oliva, em São João da Madeira, Aveiro.

O livro, publicado pela Coleção Treger Saint Silvestre e pelo Centro de Arte Oliva, é assinado pelo estúdio de design Macedo Cannatà, fundado no Porto em 2018, e que já tinha anteriormente trabalhado com aquele centro artístico.

Nesta sétima edição do Prémio Design de Livro, o júri atribuiu ainda menções especiais ao ilhas studio, pelo livro "Mezzocane", e à designer Inês Nepumoceno, pelo livro "Escavadora".

O júri do Prémio Design de Livro integrou Cláudio Rodrigues, Isabel Duarte, Joana Bravo e Paula Mendes, que avaliou 116 livros admitidos a concurso.

De acordo com a DGLAB, o júri escolheu ainda 17 livros, entre obras de Fotografia, de Arquitetura ou Ilustração, que serão candidatos a uma competição internacional de design de livros, promovido pela fundação alemã Buchkunst.

O Prémio Design de Livro foi criado pela DGLAB para valorizar as áreas de criação diretamente ligadas à produção do livro, avaliando o design, a qualidade de impressão e o emprego de materiais, entre outros critérios.

Tem um valor pecuniário de 5.000 euros, enquanto as menções especiais incluem 1.500 euros de prémio.

