O protesto foi convocado pelas associações académicas de Coimbra, Açores, Algarve, Aveiro, Beira Interior, Évora, Madeira, Trás-os-Montes e Alto Douro e pela Federação Académica de Lisboa.

"São cada vez mais nítidas as dificuldades sentidas pelos agregados familiares portugueses em suportar a inflação desmedida no mercado imobiliário ponderado no momento de decidir investir na carreira dos seus educandos", escrevem em comunicado os representantes estudantis.

As associações referem ainda que o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior poderia ajudar a ultrapassar esta barreira, mas a sua concretização está demasiado demorada.

Com o mote "Teto e habitação, um direito à educação", a concentração está agendada para as 14:30 no Rossio, de onde os estudantes seguem até à Assembleia da República.

A manifestação acontece três dias antes do Dia Nacional do Estudante, que se assinala em 24 de março.

