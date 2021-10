No comunicado enviado à agência Lusa, a UBI começa por manifestar "publicamente o seu pesar pela morte de uma aluna da academia" e informa que irá prestar o apoio necessário à família.

Segundo acrescenta, o falecimento ocorreu no dia 14 de outubro.

"A estudante do curso de Economia, de 20 anos, encontrava-se atualmente na Universidade de Tecnologia de Varsóvia, no âmbito do programa de mobilidade Erasmus", aponta.

A UBI também esclarece que, de acordo com as informações transmitidas pela universidade local, "as circunstâncias do falecimento estão a ser investigadas pelas autoridades polacas".

"A UBI endereça os mais sentidos votos de pesar e condolências à família e amigos, tendo sido aprovado um voto de pesar pelo ocorrido, na reunião do Conselho Geral, realizada esta manhã", especifica.

