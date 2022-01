O filme, realizado por Daniel Espinosa e protagonizado pelo ator norte-americano Jared Leto, deveria chegar às salas de cinema no final deste mês, mas a produtora revelou uma nova data de estreia, para 01 de abril.

A revista Variety atribui este novo adiamento à atual evolução da pandemia da covid-19, em particular pela rápida propagação da variante Ómicron.

"Morbius" tem sido sucessivamente adiado desde a primeira data de estreia nos cinemas, marcada para julho de 2020, com a situação pandémica, os confinamentos, o encerramento temporário do circuito de exibição e o aparecimento das variantes Delta e Ómicron a levarem a vários reagendamentos.

"Morbius" é mais uma parceria da Sony Pictures com o universo da banda desenhada da Marvel Comics, dando protagonismo a uma personagem - Michael Morbius, um médico que se transforma num vampiro - que apareceu pela primeira vez nas páginas de BD do Homem-Aranha em 1971.

No universo de super-heróis, este ano, está prevista ainda a estreia, por exemplo, dos filmes "The Batman", de Matt Reeves com Robert Pattinson, "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", de Sam Raimi com Benedict Cumberbatch, "Thor: Love and Thunder", de Taika Waititi, com Chris Hemsworth, e "Black Panther: Wakanda Forever", de Ryan Coogler, protagonizado por Letitia Wright.

No final deste ano deverá ainda estrear-se "Aquaman and the lost kingdom", de James Wan, com Jason Momoa e com a atriz portuguesa Jani Zhao no elenco.

