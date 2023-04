O anúncio foi feito em conferência de imprensa, na Praia, pelo coordenador do Núcleo Nacional do Cinema (NuNaC), Adilson Gomes, para apresentar os termos do financiamento de projetos, indicando que, ao contrário do primeiro edital, com 3 milhões de escudos (27 mil euros), no segundo serão disponibilizados 5 milhões de escudos (45 mil euros).

Outra novidade, avançou o responsável, é que podem candidatar-se os estrangeiros residentes legalmente em Cabo Verde, desde que estejam a trabalhar na área do cinema e do audiovisual há mais de três anos.

Este segundo concurso, conforme explicou o coordenador, teve uma característica diferente porque antes de ser lançado, foi partilhado com cineastas, realizadores e produtores para que pudessem opinar sobre o que podia ser alterado em relação ao primeiro.

"Por isso, esse edital é muito baseado nessa experiência que tivemos com esses profissionais e achamos também por isso mesmo que é um edital que está mais completo. Vamos melhorando ao longo dos anos e vamos também socializando sempre o documento, com esses profissionais (...). E esses profissionais que estão constantemente a lidar com essa área, certamente terão sempre sugestões para o que nós estamos a lançar, porque a nossa ideia é sempre chegar próximo deles e também falar numa linguagem direta e objetiva para eles", disse Adilson Gomes.

"São duas categorias, a categoria de apoio à produção e as primeiras obras, principalmente dos jovens universitários que ainda não fizeram nenhum trabalho para fora. Vamos financiar, à semelhança do que fizemos o ano passado. Temos um teto máximo de financiamento e mínimo, um teto mínimo de até 150 [mil escudos - 1.360 euros] e o máximo que pode ir até 500 contos (500 mil de escudos - 4.534 euros)", explicou.

Segundo o coordenador do NuNaC, consoante o número de projetos, os valores máximo e mínimo poderão aumentar.

Adilson Gomes informou ainda que as candidaturas vão ser abertas no dia 27 e decorrem durante um mês.

No âmbito do primeiro edital, concorreram 28 projetos, dos quais 10 foram vencedores, em que cinco receberam 300 mil escudos (2.720 euros) de apoio à produção, destinado aos projetos de cineastas que já estão no mercado, enquanto os restantes foram contemplados com o programa de apoio a jovens talentos e primeiras obras, com 100 mil escudos (906 euros).

Os cinco vencedores na área de apoio à produção foram "Blimundo" (Kblast, animação), "Agueiro" (Tambla Almeida, curta-metragem), "Nós, Povo das Ilhas" (KS Cinema, filme documentário), "Cimboa" (José Correia, documentário) e "Renato Cardoso" (Ceiba Produções, documentário).

Já os jovens contemplados foram "Carnaval de São Nicolau" (Ercie Chantre, documentário), "Achada Grande" (Edmilson Garcia, longa-metragem), "Mestri" (Christian Lima, curta-metragem), "Fitcera" (Adilson Pina, filme) e uma curta-metragem de Adriano Dias.

O NuNaC é financiado pela verba da Taxa de Compensação Equitativa pela Cópia Privada -- com uma arrecadação prevista para este ano de cerca oito milhões de escudos (73 mil euros) - e tem por missão apoiar o desenvolvimento das atividades cinematográficas e audiovisuais, desde a criação até à divulgação e circulação nacional e internacional das obras.

ROZS/RIPE // LFS

Lusa/Fim