Estradas cortadas entre Cinfães-Castro Daire e na Serra da Estrela

A Estrada Nacional (EN) 321 entre Cinfães e Castro Daire, no distrito de Viseu, está encerrada ao trânsito desde as 04:45 por causa da neve, disse à Lusa fonte do Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões da Proteção Civil.