"Lamentavelmente, a escultura de D. Afonso Henriques, da autoria de Soares dos Reis, foi no passado fim de semana alvo de um ato de vandalismo. Mais uma vez, a espada foi quebrada, tendo sido encontrado o fragmento no jardim junto à estátua", lê-se no comunicado publicado na rede social Facebook.

A "parte integral da espada" foi "retirada" da escultura, tendo sido "encaminhada para restauro", lê-se ainda na nota do Paço dos Duques, tutelado pela Direção Regional de Cultura do Norte.

A espada já fora partida em 30 de agosto de 2014 e retirada de novo em 20 de fevereiro de 2020, tendo sido restaurada antes de reaparecer na escultura, em 09 de junho de 2020.

O Paço dos Duques de Bragança, museu que tem ainda a seu cargo a supervisão do Castelo de Guimarães e da Igreja de São Miguel, os outros dois edifícios classificados como Monumento Nacional no monte Latito, no centro histórico daquela cidade do distrito de Braga, frisou que o "primeiro rei" de Portugal está cada vez "mais vulnerável", competindo a todos a "sua proteção".

"Para que futuramente estes atos não se repitam, pedimos a colaboração a todos na salvaguarda do património. Preservemos o nosso anfitrião, que será sempre 'o conquistador'", lê-se.

Criada por António Soares dos Reis, figura de 'proa' das belas-artes portuguesas na segunda metade do século XIX, a escultura de D. Afonso Henriques em Guimarães foi inaugurada em 20 de outubro de 1887, encontrando-se junto ao Paço dos Duques desde 1940.

