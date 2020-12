"Assim que recebemos o aval da Direção Geral da Saúde e, tendo em conta que temos a serra com neve, resolvemos abrir, mas este ano teremos novas regras para permitir que as pessoas possam continuar a usufruir da neve, do esqui e da estância com as melhores condições de segurança", apontou o responsável pela única estância de esqui em Portugal, que é propriedade da Turistrela.

A utilização de máscara obrigatória, quer nos espaços interiores, quer nas pistas, a restrição para uma pessoa por banco na telecadeira e a limitação do número de pessoas (quatro) dentro da loja, são algumas das medidas.

As aulas de esqui para grupos foram suprimidas, só estando disponível a opção individual e a venda de "forfaits" é exclusivamente 'online' para evitar filas.

O material alugado (capacetes, bastões ou botas de esqui) será desinfetado após cada utilização e os capacetes terão gorros de proteção descartáveis.

Foram ainda definidos circuitos diferenciados de circulação no interior para evitar o cruzamento entre pessoas.

A lotação máxima da estância ao fim de semana passa para 350 pessoas, quando nos outros anos chegava às 1.100.

"Também vamos sensibilizar, permanentemente, as pessoas para a necessidade de se manterem afastadas e seremos intransigentes no cumprimento das regras", afiançou.

Carlos Varandas assumiu ainda que as regras de confinamento possam criar constrangimentos na procura, mas mostrou-se esperançado de que as medidas possam ser aliviadas com a melhoria da situação pandémica.

Por outro lado, espera que estância também venha a ser escolhida por aqueles que normalmente vão para estruturas fora do país e que agora poderão querer evitar viagens.

O responsável adiantou que foi feito um forte investimento para conseguir triplicar a capacidade de produção de neve de cultura e mostrou-se esperançado de que, este ano, consiga alcançar os 80 a 100 dias de neve.

