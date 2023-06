"Estamos prontos. Estamos a 56 dias [do início da JMJ] e a obra no Parque Tejo de infraestrutura de terraplanagem está terminada", disse Carlos Moedas, num evento em que será apresentado o programa da visita do Papa a Portugal, que irá decorrer na primeira semana de agosto.

A JMJ começa oficialmente em 01 de agosto, mas Francisco irá estar em Portugal entre os dias 02 e 06.

"Até dia 09 de julho todo o altar estará todo preparado. Até ao final de junho, a ponte pedonal também estará pronta", acrescentou o autarca durante a apresentação que está a decorrer na Estufa Fria, em Lisboa.

O autarca lançou dois desafios aos jovens e às famílias que vivem em Lisboa.

"Todos aqueles jovens que queiram ser embaixadores da cidade e que tenham oportunidade de ter uma semana de trabalho de quatro horas por dia inscrevam-se", pediu.

"Os lisboetas que abram as suas casas a todos aqueles que vão estar aqui. Para nós é muito importante", apelou, dizendo que sente uma "alegria e gratidão imensa por Lisboa ter sido escolhida" para a JMJ.

