O Encontro Ibérico de Estafetas, integrado no 'meeting' de Huelva, foi amplamente dominado pelos velocistas espanhóis, que ganharam todas as provas, com Portugal a ter como melhor o segundo lugar das suas velocistas principais.

O anterior recorde, de 44,70 segundos, iria fazer 14 anos dentro de duas semanas, uma vez que foi estabelecido em 20 de junho de 2009.

As lusas obtiveram o novo recorde na segunda corrida da série principal, depois de desiludirem na primeira corrida, em que não conseguiram terminar.

A estafeta de 4x100 metros masculina de sub-18 também conseguiu a melhor marca de sempre. A equipa portuguesa, composta por André Reis, Pedro Afonso, Rui Serras e João Mota, cortou a meta em segundo lugar, com a marca de 41,79 segundos, superando em dois centésimos a anterior melhor marca (41,81, de 25 de maio de 2022).

A principal equipa portuguesa chegou em terceiro lugar, com a marca de 39,26 segundos (melhor registo do ano), com Carlos Nascimento, Sisinio Ambriz, Delvis Santos e André Prazeres nos percursos.

Antes, a seleção composta por Carlos Nascimento, Gabriel Maia, Delvis Santos e André Prazeres fora terceira com 39,49 segundos, na outra corrida.

Nas seleções jovens, Portugal em sub-20 foi segundo, com 40,82 segundos (David Landim, André Franco, Sisinio Ambriz e Pedro Afonso).

Em femininos, na primeira corrida, Portugal sub-20 foi terceiro, com 46,84 (Beatriz Castelhano, Lourdes Oliveira, Inês Alves, Melissa Sereno), Portugal sub-23 foi quarto com 47,55 segundos (Beatriz Andrade, Joana Barreto, Lara Pinto e Melissa Mendes), com Portugal sub-18 em quinto lugar, com 47,62 segundos (Raquel Silva, Tatiana Pereira, Joana Pestana e Marta Alves).

Mais tarde, Portugal sub-20 foi segundo com 46,28 segundos (Beatriz Castelhano, Lurdes Oliveira, Inês Alves e Joana Barreto), e Portugal sub-18 foi terceiro, com 47,68 (Lara Pinto, Tatiana Pereira, Joana Pestana e Marta Alves).

FB // AJO

Lusa/fim