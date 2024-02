A discordância norte-americana coincide com a presença do secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, no Brasil, para uma reunião do G20, no âmbito de uma deslocação pela América do Sul.

"É claro que não concordamos com essas declarações. Temos sido muito claros ao afirmar que não acreditamos que esteja a ser cometido um genocídio em Gaza", disse o porta-voz do Departamento de Estado, Matthew Miller, aos jornalistas.

Lula acusou no domingo Israel, que conta com o apoio militar e diplomático dos Estados Unidos, de cometer um "genocídio" contra os palestinianos na Faixa de Gaza, comparando a ofensiva israelita ao extermínio dos judeus pelos nazis.

Em reação, Israel declarou-o imediatamente 'persona non grata'.

O Brasil exerce atualmente a presidência do G20.

