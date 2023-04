"No complexo cenário de segurança atual, é mais importante do que nunca que as nossas forças de segurança continuem a desenvolver capacidades e que encontremos novas maneiras de colaborar para enfrentar desafios comuns", afirmou o embaixador do Estados Unidos, Michael Raynor, citado no comunicado enviado à imprensa.

Segundo o diplomata, o "laboratório de idiomas também ajudará a abrir caminhos para que os Estados Unidos e a Guiné-Bissau explorem novas parcerias".

"A nossa parceria de defesa em desenvolvimento será enraizada em valores comuns", salientou o embaixador norte-americano, acrescentando que o laboratório de línguas vai permitir que os militares de ambos os países trabalhem "mais de perto", o que ajudará a encontrar "novas áreas para colaborar".

Os Estados Unidos têm na Guiné-Bissau uma representação da embaixada, que se encontra no Senegal.

O embaixador Michael Raynor iniciou hoje uma visita de alguns dias a Bissau.

No âmbito da sua deslocação, o embaixador norte-americano esteve reunido com a secretária de Estado das Comunidades, Salomé Santos Allouche, e com o ministro da Defesa, Marciano Silva Barbeiro.

Durante a sua estada, o embaixador deverá também reunir-se com parceiros do Governo, da sociedade civil e do setor privado para "enfatizar o compromisso contínuo dos Estados Unidos com a segurança, o crescimento económico e a democracia na Guiné-Bissau", refere a representação diplomática numa publicação na rede social Facebook.

MSE // TDI

Lusa/Fim