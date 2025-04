Três responsáveis, que falaram sob condição de anonimato, confirmaram que Chatfield, que servia como representante militar dos EUA no Comité Militar da NATO, foi notificada da demissão durante o fim de semana, escreveu o jornal na segunda-feira.

O despedimento da vice-almirante é, pelo menos, o quarto de uma mulher na atual Administração e o nono de um oficial superior das forças armadas dos EUA desde que o Presidente Donald Trump tomou posse, há menos de três meses.

A demissão aumenta as tensões numa relação desgastada entre Washington e a aliança militar internacional, formada por países da América do Norte e da Europa.

Chatfield, que assumiu o cargo em 2023 e se destacou particularmente pelo foco na inclusão e no respeito, vai ser temporariamente substituída por Sean Flynn, um oficial da Guarda Nacional do Exército, que era adjunto da vice-almirante, ainda de acordo com o The Washington Post.

Em 2019, Chatdfield tornou-se a primeira mulher a liderar a Escola de Guerra Naval, sendo também uma das poucas mulheres oficiais de três estrelas da Marinha norte-americana.

Foi alvo de críticas da organização conservadora American Accountability Foundation, que pressionou abertamente o secretário de Defesa dos EUA, Pete Hegseth, para que fosse demitida, antes deste ser confirmado pelo Senado em janeiro.

A notícia surge depois da demissão, na semana passada, do general Timothy Haugh, chefe da Agência de Segurança Nacional e do Comando Cibernético dos EUA, e da subdiretora Wendy Noble.

Foi também anunciado na quarta-feira que o antigo procurador-geral interino Matthew Whitaker vai ser o próximo embaixador dos EUA na NATO.

