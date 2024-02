Há cerca de 10 dias, os combates entre o M23 (Movimento do 23 março), apoiado por unidades do exército ruandês, e as forças da RDCongo intensificaram-se na zona de Sake, a cerca de 20 quilómetros a oeste de Goma.

"Os Estados Unidos condenam firmemente a escalada da violência no leste da RDCongo devido às ações do grupo armado M23, apoiado pelo Ruanda e sancionado pelos Estados Unidos e pela ONU, incluindo as incursões na localidade de Sake", de acordo com um comunicado difundido no sábado pelo Departamento de Estado norte-americano.

"Esta escalada ameaça a vida de milhões de pessoas (...) Pedimos ao M23 a cessar imediatamente as hostilidades e retirar-se das posições atuais em torno de Sake e Goma", acrescentou o porta-voz Matthew Miller, no comunicado.

Washington condenou ainda o apoio do Ruanda ao M23, apelou para a retirada do exército ruandês da RDCongo e pediu a Kigali para "retirar os sistemas de mísseis terra-ar, que ameaçam a vida dos civis, dos soldados da força da ONU e outras forças de manutenção da paz regionais e humanitárias", referiu Miller, na mesma nota.

Várias fontes disseram que a intensificação dos combates, nestes últimos dias, causaram dezenas de mortos e feridos, civis e militares.

Grupo de rebeldes, predominantemente tutsi, o M23 surgiu em 2012 e, no final desse ano, ocupou brevemente Goma, antes de ser derrotado militarmente no ano seguinte.

Ressurgiu em novembro de 2021, com críticas ao governo de não ter respeitado os acordos sobre a reinserção dos combatentes. Desde então, tomou vastos territórios na província do Norte-Kivu.

A RDCongo acusa o Ruanda e o M23 de quererem deitar a mão aos minerais do leste do Congo.

O M23 afirma defender uma parte ameaçada da população e pede negociações, que Kinshasa recusa, excluindo conversações com "terroristas".

