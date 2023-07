"O anúncio claro do Presidente Sall constitui um exemplo para a região, em contraste com aqueles que procuram corroer o respeito pelos princípios democráticos, incluindo os limites de mandatos", afirmou Blinken, citado pela agência France-Presse.

"Acreditamos que eleições livres e justas e transições de poder constroem instituições mais fortes e países mais estáveis e prósperos", acrescentou o secretário de Estado norte-americano, que disse que o seu país está "orgulhoso de apoiar as instituições eleitorais do Senegal" e prometeu "continuar a trabalhar com o Senegal para apoiar o compromisso tenaz do povo senegalês com a democracia".

O Senegal é considerado um parceiro fundamental para os Estados Unidos, que manifestou recentemente a sua vontade de reforçar os seus laços com os países africanos.

Em dezembro de 2022, Joe Biden organizou em Washington uma cimeira que reuniu cerca de 50 dirigentes do continente, entre os quais o Presidente Macky Sall.

A oposição no Senegal considerou que foi a pressão popular, marcada por frequentes protestos, que obrigou o Presidente da República, Macky Sall, a recuar na decisão de concorrer a um terceiro mandato nas eleições de 2024.

"Todos sabemos o que queria, infelizmente para ele a pressão foi tal que não tinha outra opção que não respeitar a Constituição, que citou muitas vezes e que votou em 2016", disse o coordenador do partido Patriotas Africanos do Senegal para o Trabalho, Ética e Fraternidade, Abbas Fall, liderado por Ousmane Sonko.

A ex-primeira-ministra e atual opositora Aminata Touré afirmou que a rejeição de uma nova candidatura "não é um favor que Sall faz ao Senegal, mas sim um recuo perante a vontade popular" e acrescentou: "Creio que podia ter-nos poupado a estes momentos difíceis para o país e especialmente a morte de 16 manifestantes".

As manifestações de concordância com a decisão de Macky Sall de não concorrer às eleições de fevereiro de 2024 foram generalizadas em toda a sociedade senegalesa, noticia a agência Efe, citando, entre outros, o coordenador da plataforma de organizações civis F24, Mamadou Mbodj, que se junta a várias vozes internacionais.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, o presidente da Comissão da União Africana (UA), Moussa Faki Mahamat, e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, saudaram a decisão do Presidente senegalês, Macky Sall, de não tentar um terceiro mandato.

"Gostaria de manifestar o meu profundo apreço pelo Presidente Macky Sall e pelo sentido de Estado que demonstrou. A sua decisão é um exemplo muito importante para o seu país e para o resto do mundo", declarou Guterres, na segunda-feira, na sua conta na rede social Twitter, pouco depois de Sall ter anunciado a sua decisão num discurso à nação.

Também através do Twitter, Mahamat saudou a "sábia decisão" do chefe de Estado senegalês, a quem chamou "irmão", de "não se candidatar às eleições presidenciais de 2024".

"Expresso a minha admiração pelo grande estadista que ele é por ter colocado os interesses superiores do Senegal em primeiro lugar e assim ter preservado o modelo democrático senegalês, que é o orgulho de África", acrescentou o chefe da Comissão (secretariado) da UA.

Na mesma linha, Michel também disse "congratular-se" com o anúncio de Sall.

Também o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, enquanto presidente da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), saudou a "decisão corajosa" do seu homólogo senegalês, de não se recandidatar a um terceiro mandato, considerando-o um "grande estadista".

MBA (APL/MSE) // LFS

Lusa/Fim