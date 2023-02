"Temos conhecimento de relatos de um balão a sobrevoar a América Latina. Estamos a avaliar se é mais um balão de vigilância chinês", disse o porta-voz do Pentágono, brigadeiro Pat Ryder, numa declaração enviada à imprensa.

Também o jornal La Nacion da Costa Rica publicou um artigo sobre um objeto voador branco, semelhante a um balão de ar quente, avistado sobre o país latino-americano.

Na quinta-feira, o Pentágono indicou estar a seguir os movimentos de um "balão espião" chinês avistado sobre o estado de Montana (nordeste), onde se encontra um dos três locais de silos de mísseis nucleares em solo norte-americano.

Os outros silos estão localizados em dois estados limítrofes do Montana: Dakota do Norte, a leste, e Wyoming, a sul.

O Pentágono adiantou que o balão deslocou-se para leste nas últimas horas e encontra-se agora no centro do país, a mais de 18 mil metros acima do solo.

A presença do balão no espaço aéreo norte-americano desencadeou uma crise diplomática entre Washington e Pequim e levou ao adiamento da viagem prevista do secretário de Estado, Antony Blinken, ao país asiático.

Por seu lado, Pequim admitiu, na sexta-feira, que o balão lhe pertence, mas garantiu tratar-se de "um dirigível civil utilizado para fins de pesquisa meteorológica".

