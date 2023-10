"Os representantes dos Estados-membros da UE chegaram hoje o acordo sobre a componente final de uma política europeia comum de asilo e migração", anunciou o Conselho da UE, em comunicado.

Numa reunião do Comité de Representantes Permanentes do Conselho (Coreper, composto pelos embaixadores dos 27 junto da UE), os Estados-membros fecharam o mandato de negociação sobre "um regulamento relativo a situações de crise, incluindo a instrumentalização da migração e a força maior no domínio da migração e do asilo".

Com esta aprovação, podem ser concluídas as negociações entre o Conselho e o Parlamento Europeu.

IG // SCA

Lusa/Fim