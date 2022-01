Decisão idêntica, com "elevados encargos para o Estado", foi tomada na central de Betano onde as condutas são também privadas, em concreto das empresas ETO e SACOM.

A conclusão é feita numa auditoria da Câmara de Contas (CdC) ao fornecimento de combustíveis às centrais de Hera e Betano, entre 2013 e 2019, que visa a Direção Nacional de Terras, Propriedades e Serviços Cadastrais, à Secretaria de Estado das Terras e Propriedades, Ministério da Obras Públicas e à petrolífera TIMOR GAP.

"O Ministério das Obras Públicas e o Ministério da Justiça, através das suas ações e outras vezes por omissão permitiram e até facilitaram a construção de tais infraestruturas de interesse nacional por empresas privadas", refere o relatório a que a Lusa teve acesso.

Trata-se de "uma omissão deliberada" que deixou essas infraestruturas "nas mãos de empresas privadas e, desta forma, deixar o Estado refém das mesmas", refere a CdC.

Das omissões, nota, "resultarão lucros fabulosos para as empresas (...) à conta dos prejuízos do Estado durante décadas", que podem "facilmente ultrapassar os 164 milhões de dólares" até 2062, quando termina o contrato de arrendamento do terreno em Hera.

"A ETO foi beneficiada em prejuízo do Estado e de todas as outras empresas concorrentes e eventualmente interessadas em fornecer combustível". O impacto de arrendar um terreno de "importância estratégica nacional" e de permitir um jetty (pontão) "como propriedade privada", sentir-se-ão "nas próximas décadas e com elevados encargos para o Estado".

"Ainda que a ETO possa não vencer tais concursos, as empresas que o conseguirem ou o Estado terão que pagar à ETO pela utilização do seu jetty para conseguirem proceder ao descarregamento do seu combustível, como já aconteceu nos anos de 2019 e 2020", refere.

No caso de Betano o MOP "não assegurou que as infraestruturas estratégicas (...) fossem propriedade do Estado, colocando em causa o interesse público e não garantindo (...) a segurança nacional".

"Não podemos deixar de estranhar que o Estado tenha investido centenas de milhões de USD nos últimos anos na construção das centrais elétricas e das linhas de transmissão e distribuição de energia elétrica, mas não tenha investido na construção das infraestruturas necessárias ao descarregamento de combustível em território nacional imprescindível para a produção de energia elétrica nas referidas centrais", nota.

Os custos tornar-se-ão "insustentáveis para as finanças públicas no futuro próximo", tendo em conta os já elevados encargos públicos com a produção, transmissão e distribuição de energia elétrica, refere.

"Os impactos das decisões e omissões das entidades públicas, que permitiram à ETO arrendar um terreno com importância estratégica nacional e proceder à construção do jetty, como propriedade privada, entre a costa marítima e a Central Elétrica de Hera, vão se sentir ao longo das próximas décadas com elevados encargos para o Estado", sublinha.

O relatório questiona ainda um contrato, assinado em novembro de 2014 pelo então ministro das Obras Públicas, Gastão de Sousa e o diretor da ETO, Nilton Gusmão, para a construção de um jetty de fornecimento à central, no valor de 13,8 milhões de dólares.

O contrato nunca chegou a executar-se e a ETO acabou por construir ela própria, com investimentos seus, um jetty privado que é agora o único canal de fornecimento à central.

A CdC explica não ter recebido nem da CNA nem do MOP quaisquer documentos sobre o concurso restrito que terá precedido a adjudicação do contrato, "o que constitui um indício" de que se tratou de um contrato de ajuste direto.

E considera que "membros do Governo com responsabilidades na área da produção de energia elétrica iludiram o Conselho de Ministros, com vista a obter a adjudicação do contrato (...), tendo o Secretário de Estado da Eletricidade tentado iludir a CNA para a obtenção do visto da CdC".

O relatório faz ainda referência à ação da petrolífera TIMOR GAP nesta matéria, quando em 2014 considerou que a construção de um jetty de fornecimento "já não era viável".

"A ação e omissão da TIMOR GAP nesta matéria contribuíram também (...) para que a ETO tenha hoje o monopólio da infraestrutura necessária ao descarregamento de combustível à maior central elétrica do país", refere o relatório.

A CdC considera que a justificação da empresa "não parece lógica", explicando que a construção do jetty pelo Estado não avançou e a obra "deveria ser considerada uma oportunidade de negócio para empresa e não uma justificação para a TIMOR GAP abandonar os projetos que tinha relativos ao fornecimento de combustível em Hera".

"A TIMOR GAP abandonou os projetos de fornecimento de combustível à Central Elétrica de Hera o que, ainda que não tenha sido feito de forma premeditada e intencional, veio a beneficiar a ETO", refere.

O relatório analisa ainda um "eventual conflito de interesses entre o Diretor da TIMOR GAP responsável pelos projetos relacionados com o fornecimento de combustível à Central Elétrica de Hera, e um dos proprietários da ETO".

"No mínimo a TIMOR GAP tinha, no exercício normal da sua atividade, de acompanhar a atividade e projetos das empresas concorrentes, sendo a ETO, como é fácil de perceber, uma das empresas concorrentes da TIMOR GAP no mercado de fornecimento de combustível à Central Elétrica de Hera", sublinha.

A CdC considera igualmente estranho que a petrolífera nada soubesse do projeto "quando o seu Diretor da Unidade de Desenvolvimento de Negócios, Luis Gusmão Martins, um dos responsáveis pelos projetos da empresa em Hera, é primo do proprietário da ETO, Nilton Gusmão dos Santos, sendo que ambos trabalham no setor do fornecimento de combustíveis em Timor-Leste"

"Coincidência ou talvez não, a TIMOR GAP não estudou a possibilidade de construção do jetty em Hera o que só veio a beneficiar a ETO. A TIMOR GAP não tomou nenhuma medida no sentido de minimizar os riscos de existência de conflitos de interesses entre dirigentes seus e empresas privadas concorrentes no mercado do fornecimento de combustíveis em Timor-Leste.

