Estado moçambicano arrecadou mais de 1,3 mil ME de receitas no primeiro semestre

O Estado moçambicano arrecadou receitas de pouco mais de 110 mil milhões de meticais (1,3 mil milhões de euros) no primeiro semestre, um aumento de 5,4% em relação ao período homólogo do ano passado, refere um balanço do Governo.