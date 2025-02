O grupo confirmou que um homem "detonou o seu colete explosivo" entre "membros da milícia talibã reunidos em frente a um banco público para receber os seus salários".

Na terça-feira, o porta-voz da polícia local, Jumadin Khaksar, disse que um ataque suicida tinha causado a morte de cinco pessoas, civis e membros das forças de segurança talibãs.

Sete outras pessoas ficaram feridas neste atentado, perpetrado por "um bombista suicida armado com explosivos caseiros", acrescentou o porta-voz.

Um atentado suicida reivindicado pelo EI atingiu o exterior de um banco onde os afegãos iam levantar os seus salários, em março de 2024, em Kandahar, no sul do país. Na altura as autoridades registaram oficialmente três mortes, enquanto uma fonte hospitalar mencionou 20 mortos.

O Afeganistão continua a ser palco de atentados, apesar das declarações regulares das autoridades talibãs de que a ameaça do EI foi erradicada.

Ainda assim, o número de atentados bombistas e suicidas no Afeganistão diminuiu consideravelmente desde que os talibãs regressaram ao poder, em agosto de 2021.

