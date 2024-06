O grupo jihadista assumiu o controlo de áreas da Síria e do Iraque em 2014, proclamando o seu "califado" e impondo um reino de terror antes de ser derrotado em 2019 por uma coligação internacional liderada pelos EUA e pelas forças curdas.

Após a derrota territorial do grupo, os jihadistas retiraram-se para o vasto deserto sírio e continuam a realizar ataques mortíferos, visando principalmente o exército e as forças dominadas pelos curdos.

Os combatentes do EI "mataram cerca de 4.100 pessoas em mais de 2.550 operações" em áreas controladas pelo regime ou pela administração semi-autónoma curda desde 2019, disse o Observatório.

A maioria das vítimas são soldados, membros das forças leais ao regime e combatentes das forças dominadas pelos curdos, mas o número de mortos inclui também 627 civis, segundo o OSDH que, embora sediado no Reino Unido, dispõe de uma vasta rede de fontes em toda a Síria.

Mais de metade das 4.085 vítimas foram mortas no vasto deserto sírio de Badia, que se estende desde os arredores de Damasco até à fronteira iraquiana.

No total, "2.744 pessoas foram mortas pelo EI desde o seu colapso formal em 2019, em várias áreas do deserto sírio", relata o Observatório, que especifica que estas mortes incluem mais de 2.500 soldados e membros das forças lealistas.

"Dificilmente passa um dia sem um ataque, uma emboscada, uma operação dirigida ou um ataque surpresa" dos jihadistas na região, sublinha o OSDH, enquanto "as operações de segurança são regularmente efetuadas pelas forças do regime e pelos grupos que as apoiam em pleno deserto, com (...) aviões de guerra russos".

Segundo o OSDH, o EI sofreu pesadas perdas, com mais de 2.000 jihadistas mortos, incluindo altos responsáveis.

Um relatório da ONU publicado em janeiro estimava que o número de combatentes do EI no Iraque e na Síria variava entre "3.000 e 5.000" e que Badia servia de "centro logístico e de operações" para o grupo naquele país.

A guerra civil síria, que começou em 2011 depois de o governo ter reprimido brutalmente as manifestações pró-democracia, fez mais de meio milhão de mortos e dividiu o país.

