"As condições clínicas do Santo Padre permanecem estáveis", declarou o Vaticano no boletim diário sobre a saúde do Papa Francisco, de 88 anos, que na sexta-feira sofreu uma crise respiratória.

Segundo o Vaticano, Francisco tem "alternado a ventilação mecânica não invasiva (máscara de oxigénio) com longos períodos de oxigenoterapia de alto débito".

O papa está hospitalizado há 15 dias com uma pneumonia nos dois pulmões.

CMP // JPS

Lusa/Fim