"A ativação deste plano deve-se às previsões do IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera), que apontam para continuação de condições meteorológicas adversas", justifica o ML.

Assim, na madrugada de quinta para sexta-feira estarão abertas as estações de Santa Apolónia (norte, passeio junto edifício da estação), Oriente (entrada pelo portão lado Tejo/centro comercial) e Rossio (entrada pelo portão da Praça da Figueira, junto ao Rossio).

"Nesta ocasião, o Metropolitano de Lisboa reafirma o seu compromisso como empresa socialmente responsável, colocando-se ao serviço da comunidade no apoio a pessoas que se encontram em situação de maior vulnerabilidade", sublinha a nota.

A Proteção Civil contabilizou 7.809 ocorrências em Portugal continental, entre as 00:00 de quarta-feira e as 16:00 de hoje, devido à passagem da depressão Martinho, em que a região mais afetada é a de Lisboa e Vale do Tejo.

A maioria das ocorrências está relacionada com a queda de árvores, com um total de 4.240 situações, o que corresponde a 54% do total, indicou à agência Lusa o oficial de operações da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) Pedro Araújo.

A passagem da depressão incluiu vento, chuva e agitação marítima fortes que na noite passada motivaram avisos meteorológicos laranja (o segundo nível mais grave de uma escala de três) em vários distritos.

Os avisos passaram entretanto para o nível amarelo, o menos grave, mantendo a Proteção Civil o apelo para que os cidadãos continuem a tomar precauções.

