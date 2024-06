"Em Bruxelas, em Estrasburgo, decidem-se questões essenciais do nosso futuro. Não é uma eleição menos importante", considerou Mariana Mortágua, em declarações aos jornalistas depois de ter votado para as eleições europeias na Escola Básica N.º1, na freguesia de Arroios, distrito de Lisboa.

A bloquista confessou que a abstenção -- que na últimas europeias rondou os 70% - a preocupa sempre e que no caso destas eleições, "há uma tendência para as pessoas se afastarem um pouco do voto porque não percebem exatamente para que é que ele serve".

Mortágua sublinhou que estão em causa "questões que nos dividem sobre a guerra, sobre a paz, questões ambientais, igualdade, justiça", deixando reiterados apelos à participação eleitoral, que hoje pode ser feita em qualquer mesa de voto do país, devido à existência de cadernos eleitorais digitais.

Além de poder votar em qualquer local do país, nas eleições europeias os cidadãos votam num círculo único (ao contrário das eleições legislativas, em que cada voto é contabilizado para um círculo eleitoral correspondente a um distrito).

A coordenadora bloquista aproveitou este facto para voltar a apelar à participação, realçando que neste sufrágio não existem os normalmente chamados "votos desperdiçados" e que "todos os votos contam para eleger a mesma lista de eurodeputados do mesmo partido".

Mariana Mortágua elogiou o regime excecional de voto que está hoje a ser aplicado no país e foi questionada sobre se este modelo pode vir a ser replicado noutras eleições.

"Temos sempre dois valores em causa: votos tão facilitados quanto possível, mas tão seguros quanto possível. Sempre que possível, acho que se deve facilitar o voto e esta é uma das formas de o fazer. Se for possível, com segurança, aplicá-lo a outras eleições, acho que sim, é uma forma de trazer mais pessoas a votar", respondeu.

A dirigente mostrou-se confiante de que "a campanha foi clarificadora" e insistiu que no Parlamento Europeu se decidem "questões essenciais do dia-a-dia".

"Este é o meu apelo hoje: que as pessoas vão votar porque no Parlamento Europeu se decidem coisas importantes sobre o futuro e é importante que estejam no Parlamento Europeu eurodeputados e eurodeputadas que os representam", sublinhou.

Questionada sobre se já falou hoje com a cabeça de lista do BE às eleições europeias, Catarina Martins, Mortágua respondeu que ainda não mas que o fará mais tarde, acrescentando que vai passar o domingo a almoçar com a família antes de ir até ao Fórum Lisboa, local escolhido para a noite eleitoral bloquista.

"O dia de voto é um dia de alegria, é um dia de festa. Eu tenho sempre muita esperança e muita convicção no dia da votação, é um dia pelo qual espero e que vivo com alegria", acrescentou.

As mesas de voto para as eleições europeias abriram hoje às 08:00 em Portugal Continental e na Madeira, encerrando às 19:00.

Nos Açores, as mesas de voto abrem e encerram uma hora depois em relação à hora de Lisboa, devido à diferença horária.

Mais de 10,8 milhões de eleitores recenseados no território nacional e no estrangeiro são hoje chamados às urnas para escolher 21 dos 720 eurodeputados do Parlamento Europeu.

