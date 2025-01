De acordo com a informação hoje partilhada com a Lusa pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), os números positivos de dezembro (mais 27,1% de espectadores face ao homólogo de 2023 e uma subida de um terço da receita, que a colocou como o melhor dezembro desde 2018) não compensaram as perdas de entradas nas salas no total do ano.

Os 11,8 milhões de espectadores registados em 2024 não só estão abaixo dos números de 2023 como distam de forma significativa dos 15,5 milhões alcançados em 2019, ano imediatamente anterior à pandemia de covid-19.

A receita bruta de bilheteira em 2024 fixou-se nos 73,2 milhões de euros, acima dos 72,9 milhões verificados em 2023, justificável pelo aumento de preço dos bilhetes.

A lista dos 10 filmes mais vistos do ano é composta na íntegra por obras de origem norte-americana, com "Divertida-mente 2" à cabeça, com 1,3 milhões de espectadores, seguindo-se "Deadpool&Wolverine", com menos de metade das entradas do primeiro colocado da lista: 611 mil.

A animação completa os dois lugares seguintes: "Gru -- O Maldisposto 4" e "Vaiana 2" perfazem juntos pouco mais de um milhão de espectadores. A animação ocupa dois outros lugares da lista do 'top 10', com "O Panda do Kung-Fu 4" e "Mufasa: O Rei Leão" no 9.º e 10.º postos.

Em 2024, a NOS representou 68,2% da quota do mercado da exibição em Portugal, seguindo-se a UCI com 10,7% e a Cineplace com 6,7%.

Os números da NOS, aliás, andam a par dos globais: a quebra de 4% no número de espectadores entre 2024 e 2023 é acompanhada por uma subida de 0,7% da receita.

O ICA recorda que, em 2024, se estrearam 391 longas-metragens, 112 com origem nos EUA e 202 na Europa, com as primeiras a serem vistas por 72,8% do total de espectadores e as europeias por 12,9%.

