Especialista apela a esforço coletivo para reduzir infeções e evitar rutura

O diretor do Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN) alertou hoje que se não houver um compromisso coletivo para "reduzir ao máximo" a transmissão da covid-19 o país vai "confrontar-se com os seus limites".