Espanholas campeãs do mundo de futebol mantêm recusa em jogar na seleção

As futebolistas espanholas campeãs do mundo e outras jogadoras decidiram não responder à próxima convocatória da seleção, considerando insuficientes as mudanças na Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) após o designado "caso Rubiales".