"É com muito gosto que, por unanimidade, o júri decidiu atribuir este prémio Eduardo Lourenço 2022 a Valentín Cabero. Um professor que dedicou toda a sua vida não só à academia, mas também um homem do terreno, um homem do território, que muito calcorreou os caminhos da raia espanhola, da raia portuguesa, tantas vezes ele andou aqui por Portugal e pelas nossas regiões, nos Cursos de Verão [do CEI]", referiu o presidente da Câmara Municipal da Guarda, Sérgio Costa, no final da reunião do júri.

Segundo o autarca, o galardoado, professor na Universidade de Salamanca, autor de "Iberografias", é "um verdadeiro homem do terreno": "Ele não se limita a estar simplesmente numa sala de aula. Não, muito antes pelo contrário. É um homem que sai das portas, sai do seu conforto e quer, muitas vezes, aplicar a teoria na prática".

"Estamos muito satisfeitos com a decisão que foi tomada nestes 18 anos do Prémio Eduardo Lourenço", afirmou Sérgio Costa.

O Prémio Eduardo Lourenço destina-se a galardoar "personalidades ou instituições com intervenção relevante no âmbito da cultura, cidadania e cooperação ibéricas" e tem o valor pecuniário de 7.500 euros.

