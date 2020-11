As autoridades sanitárias também contabilizaram mais 294 mortes, desde quinta-feira, atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 44.668.

O nível de incidência acumulada (pessoas contagiadas) em Espanha continua a descer, sendo hoje de 307 casos diagnosticados (menos 18 do que no dia anterior) por 100.000 habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Castela e Leão (501), Astúrias (495) e País Basco (579).

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 1.367 pessoas, das quais 213 na Catalunha, 210 na Andaluzia e 182 em Madrid.

Em todo o país há 14.819 pessoas hospitalizadas com a covid-19, o que corresponde a 11,95% das camas, das quais 2.777 pacientes em unidades de cuidados intensivos, o que corresponde a 28,44% das camas desse serviço, números que estão a decrescer há várias semanas.

O Governo espanhol dividiu a população em 15 grupos para ser vacinada contra a covid-19 em três fases até ao verão de 2021, começando em janeiro com residentes e o pessoal sanitário e auxiliar dos lares para a terceira idade.

O ministro da Saúde espanhol, Salvador Illa, explicou hoje que o primeiro grupo, o único que está definido e abrange cerca de 2,5 milhões de pessoas, inclui os residentes e o pessoal de saúde dos lares e centros com pessoas dependentes, que serão os primeiros a serem vacinados quando chegarem as primeiras doses da vacina, a partir de janeiro de 2021.

Os grupos da primeira fase serão vacinados entre janeiro e princípios de março, os da segunda (que ainda não está totalmente identificado) serão imunizados entre março e princípios de junho, e na terceira fase estão os grupos que serão imunizados durante os meses de verão.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,4 milhões de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 4.276 em Portugal.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se no Reino Unido (57.551 mortos, mais de 1,5 milhões de casos), seguindo-se Itália (53.677 mortos, mais de 1,5 milhões de casos), França (50.957 mortos, quase 2,2 milhões de casos) e Espanha (44.668 mortos, mais de 1,6 milhões de casos).

