Dos novos contágios diagnosticados, 32 foram reportados por Madrid e 17 por Castela e Leão, que apresentam, respetivamente, três e seis vítimas mortais nos últimos sete dias, enquanto a Catalunha ascendeu a 11 mortos na última semana e 10 novos casos, nas últimas 24 horas.

Os números são disponibilizados pelo departamento de Salvador Illa, o ministro da Saúde espanhol, que na segunda-feira modificou o sistema de compilação de dados para obter informação individualizada de cada caso nas comunidades autónomas, corrigir séries e eliminar duplicações.

Considerando esta última semana, são 2.684 novos casos, a grande maioria em duas comunidades: Catalunha (1.231) e Madrid (657), seguidos por Castela e Leão com 285, Castela-Mancha com 183, Aragão com 96 e Comunidade Valenciana com 86.

Os dados situam a taxa de incidência cumulativa (casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes) em 5,71%, se bem que com enormes diferenças de acordo com as regiões, que vão desde os 23,59% de Ceuta e 16,04% de Catalunha a níveis inferiores a 1% em Melilha, Andaluzia, Galiza e Múrcia.

Os 239.429 casos confirmados que o departamento totaliza desde o início da pandemia são 201 a mais do que os reportados no sábado, embora o ministério tenha advertido que está a fazer uma validação individual dos casos, razão pela qual pode haver discrepâncias em relação à contagem dos dias anteriores.

Nos últimos 14 dias, são 6.411 os contágios confirmados, situando a taxa de incidência cumulativa para um total de 13,63% em Espanha, durante esse período.

Na última semana, 263 pessoas foram hospitalizadas, com o total de doentes que necessitaram de internamento nos centros de saúde a situar-se nos 123.871.

O país decretou o estado de emergência em 14 de março para travar a expansão da pandemia, estando a meio de um processo de desmantelamento das medidas tomadas de confinamento que tem ritmos diferentes nas várias regiões e que termina no final de junho.

Espanha já anunciou que vai abrir as fronteiras, nomeadamente ao turismo internacional, a partir do início de julho, na mesma altura em que acaba a obrigação de cumprir uma quarentena de 14 dias para todos os que veem do exterior.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 369 mil mortos e infetou mais de 6 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,5 milhões de doentes foram considerados curados.

