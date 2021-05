Os serviços sanitários também notificaram mais 93 mortes atribuídas à pandemia desde segunda-feira, passando o total de óbitos para 79.502.

A incidência acumulada (contágios) continua a baixar, evoluindo de 152 (segunda-feira) para 148 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as do País Basco (280), Madrid (250), Aragão (216) e Navarra (186).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 621 pessoas com a doença (494 na segunda-feira), das quais 161 em Madrid, 121 na Andaluzia e 85 na Catalunha.

Por outro lado, desceu para 6,568 o número de hospitalizados com covid-19 (6.923), o que corresponde a 5,2% das camas, dos quais 1.774 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (1.836), o que corresponde a 18,0% das camas desses serviços.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.391.849 mortos no mundo, resultantes de mais de 163,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

FPB // EL

Lusa/Fim