Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde espanhol, também foram contabilizadas mais 320 mortes atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 74.064.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha voltou a aumentar, pelo terceiro dia consecutivo, de 130 (terça-feira) para 132 casos (quarta-feira) diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (228), País Basco (200), Catalunha (172), Astúrias (159) e Aragão (131).

Nas últimas 24 horas a entrada nos hospitais em todo o país foi de 820 pessoas com a doença (919 na terça-feira), das quais 198 em Madrid, 194 na Catalunha e 125 na Andaluzia.

Por outro lado, diminuiu para 7.806 o número de hospitalizados com a covid-19 (7.926), o que corresponde a 6% das camas, das quais 1.855 pacientes em unidades de cuidados intensivos (1.880), 19% das camas desse serviço.

O Ministério da Saúde espanhol e as comunidades autónomas, que têm autonomia nesta área, discutiram esta tarde se deviam ser tomadas medidas adicionais para conter o aumento dos contágios na Páscoa, tendo decidido não avançar com mais restrições.

Durante as férias da Páscoa será aplicado o mesmo dispositivo mínimo em todo o território espanhol, podendo cada uma das comunidades aplicar medidas mais restritivas.

As medidas gerais incluem, entre outras, a proibição de viajar entre comunidades autónomas e um recolher obrigatório entre as 22:00 e as 06:00, bem como limitar as reuniões em espaços públicos ou privados a um máximo de quatro pessoas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.735.411 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.805 pessoas dos 818.787 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

FPB // ANP

Lusa/Fim