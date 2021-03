Segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde espanhol, também foram contabilizadas mais 356 mortes atribuídas à covid-19, passando o total de óbitos para 74.420.

O nível de incidência acumulada (contágios) em Espanha voltou a aumentar, pelo quarto dia consecutivo, de 132 (quarta-feira) para 134 casos diagnosticados por 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As regiões com os níveis mais elevados são as de Madrid (235), País Basco (206), Catalunha (172), Astúrias (161) e Aragão (133).

Nas últimas 24 horas deram entrada nos hospitais em todo o país 871 pessoas com a doença (820 na quarta-feira), das quais 229 em Madrid, 205 na Catalunha e 121 na Andaluzia.

Por outro lado, diminuiu para 7.798 o número de hospitalizados com a covid-19 (7.806), o que corresponde a 6% das camas, das quais 1.853 pacientes em unidades de cuidados intensivos (1.855), 19% das camas desse serviço.

A Ministra da Saúde espanhola, Carolina Darias, informou hoje que a eficácia das vacinas contra a covid-19 em lares de idosos ultrapassou os 80%, sete dias após terem sido vacinados com a segunda dose, tendo havido uma redução das mortes de 87%.

Num debate parlamentar, Carolina Darias também revelou que desde o início do ano foram realizados controlos em mais de um milhão de viajantes internacionais em 17 aeroportos do país, dos quais 17.000 realizaram teste de antigénios à chegada - 68% no aeroporto internacional de Madrid (Barajas) - embora apenas 76, que corresponde a 0,4% do total, tenham tido resultados positivos no teste ao novo coronavírus.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.745.337 mortos no mundo, resultantes de mais de 124,8 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 16.814 pessoas dos 819.210 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

