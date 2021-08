O número de novos infetados é inferior ao de terça-feira da semana passada, quando foram registados 15.680, e há ainda uma diminuição da pressão hospitalar com 9.191 pacientes hospitalizados (menos 165) e 1.907 em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) (menos 24).

Desde o início da pandemia, houve 4.733.602 contágios e 82.739 mortes, das quais 303 aconteceram na última semana.

Em termos de grupos etários, a tendência descendente da incidência cumulativa continua em todos os grupos etários, especialmente o dos 12-19 anos (854,14), que é 22 pontos mais baixo do que na segunda-feira, e no grupo entre os 20 e 29 anos (769,38), que é 35 pontos mais baixos.

A covid-19 provocou pelo menos 4.370.427 mortes em todo o mundo, entre mais de 207,84 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.

