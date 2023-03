"A ajuda humanitária em Cabo Delgado é prioritária", declarou à comunicação social Pilar Cancela, momentos após uma reunião em Maputo com o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique, Manuel José Gonçalves, no âmbito de uma visita de trabalho que realiza a capital moçambicana.

Embora sem avançar números, Pilar Cancela destacou a importância do trabalho que entidades espanholas já realizam no apoio as populações daquela província afetada pelo terrorismo, considerando fundamental, no âmbito da crise humanitária, concentrar em Cabo Delgado recursos que estão em outros projetos espalhados pelo país.

"Quando há uma instabilidade, é sempre difícil desenvolver projetos de forma normalizada. Mas nós precisamos ter uma capacidade de reação e precisámos canalizar os recursos que estavam em outras zonas para Cabo Delgado, isso é uma prioridade", frisou a diplomata, destacando o "nível positivo" da relação entre os dois estados, quando se assinalam 43 anos de cooperação.

A província de Cabo Delgado enfrenta há cinco anos uma insurgência armada com alguns ataques reclamados pelo grupo extremista Estado Islâmico.

A insurgência levou a uma resposta militar desde julho de 2021 com apoio do Ruanda e da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral (SADC), libertando distritos junto aos projetos de gás, mas surgiram novas vagas de ataques a sul da região e na vizinha província de Nampula.

O conflito já fez um milhão de deslocados, de acordo com o Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), e cerca de 4.000 mortes, segundo o projeto de registo de conflitos ACLED.

Durante a sua visita de três dias a Moçambique, além do vice-ministro dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, a diplomata espanhola tem na sua agenda encontros com outros membros do Governo, com destaque para o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, bem como visitas a projetos apoiados pela Espanha em Moçambique.

